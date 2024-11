Notowania TSG podczas czwartkowej sesji spadają. Przed południem za akcję spółki trzeba zapłacić 78,4 zł po zniżce o ponad 5 proc. Tym samym kurs wyznaczył nowe tegoroczne minimum. Wycena całego studia na giełdzie wynosi obecnie 0,5 mld zł.

Reklama

Jakie wyniki ma TSG?

Grupa Ten Square Games miała w trzecim kwartale 2024 r. około 94 mln zł przychodów wobec 102 mln zł oczekiwanych średnio przez rynek. Rok do roku przychody spadły o 11 proc. Skorygowana EBITDA spadła jeszcze mocniej, o 21 proc., do 26,5 mln zł. Była o niespełna 2 proc. niższa od rynkowych oczekiwań.

Jeszcze większe odchylenia in minus widać na poziomie zysku operacyjnego i netto. Ten pierwszy rok do roku spadł o prawie 38 proc. do 15,6 mln zł, wobec ponad 22 mln zł oczekiwanych średnio przez rynek. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej rok do roku spadł o ponad 43 proc. do 12,5 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał 20,4 mln zł zysku. W trzecim kwartale 2024 r. TSG odnotowało wzrost płatności do 102,3 mln zł z 96,2 mln zł w drugim kwartale. Spółka informuje, że wzrost ten napędzany był przez cztery główne tytuły (Fishing Clash, Hunting Clash, Wings of Heroes i Real Flight Simulator), a także przez działania zespołów mające na celu zwiększenie zaangażowania graczy oraz poprawę monetyzacji.

Czytaj więcej Technologie Prezes Ten Square Games: czujemy wzrost zainteresowania spółką Wzrost oparty na zdrowych fundamentach jest kluczowy dla zapewnienia większej stabilności notowań kursu i podniesienia kapitalizacji. Cała firma pracuje nad tym, aby poprawić wyniki finansowe grupy – mówi prezes TSG, Andrzej Ilczuk.

Jaki będzie IV kwartał?

Zarząd w przyszłość patrzy z optymizmem. Prezes TSG Andrzej Ilczuk podkreśla, że aby zapewnić długoterminowy wzrost, spółka realizuje plan mający na celu poprawę jakości gier, zaangażowania graczy oraz monetyzacji produktów.