Odbudowa Ukrainy będzie musiała być procesem przejrzystym

Jak duże jest ryzyko, że kontrakty na odbudowę zostaną przyznane firmom z Chin? Teoretycznie to one mogą wygrywać przetargi na odbudowę, a przecież Chiny są uznawane za bliskiego sojusznika Rosji...

Warte podkreślenia jest to, że obecnie Chiny nie są częścią wspomnianej powyżej wielostronnej platformy koordynacji darczyńców, która jest współprowadzona przez Ukrainę, Stany Zjednoczone (USA) i Unię Europejską (UE).

Jak potencjalne zakończenie wojny w Ukrainie wpłynęłoby na europejskie i globalne rynki akcji? Czy inwestorzy mocno odetchnęliby z ulgą z powodu zniknięcia tego czynnika ryzyka geopolitycznego?

Należy zauważyć, że wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę po 24 lutego 2022 roku na globalne rynki finansowe i światową gospodarkę był niezwykle istotny. Dlatego tak ważne są stabilność i długoterminowe perspektywy rynkowe, niezbędne z punktu widzenia inwestorów. Nawet jeżeli wojna w Ukrainie dobiegnie końca, nadal będą istniały pewne napięcia w stosunkach z Rosją. Do tego dochodzą inne wyzwania geopolityczne (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i na Tajwanie), co oznacza, że europejskie i globalne rynki akcji nadal będą pod pewną presją.

Wywiad został przeprowadzony na spotkaniu networkingowym Forvis Mazars „Odbudowa Ukrainy: możliwości dla sektora prywatnego”, które się odbyło w Warszawie.

CV Oliver Degand Oliver Degand jest partnerem zarządzającym Forvis Mazars Polska i prezesem Doradców Handlu Zagranicznego Francji (CCE) w Polsce. Związany z polskim biurem Forvis Mazars od 1995 roku. Dysponuje ponad 35-letnim doświadczeniem w zakresie usług audytorskich i doradczych dla polskich i międzynarodowych firm działających we wszystkich głównych branżach. Jest ekspertem w zakresie standardów rachunkowości, doradza przy projektach fuzji i przejęć oraz procedurach due diligence. Jako lider French Desk Forvis Mazars w Warszawie wspiera od lat między innymi francuskie firmy działające w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, jak również polskie podmioty inwestujące we Francji i w krajach francuskojęzycznych.

Gospodarka ukraińska powoli odrabia straty wywołane najazdem

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB Ukrainy spadł w 2022 r. (czyli w roku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji) aż o 28,8 proc. W 2023 r. gospodarka ukraińska wróciła do wzrostu, ale była daleka od odrobienia strat. PKB wzrósł wówczas o 5,3 proc. MFW szacuje, że wzrost gospodarczy Ukrainy sięgnie w tym roku 4 proc., a w 2025 r. wyhamuje do 2,5 proc. Oczywiście te prognozy są obarczone bardzo dużą dozą niepewności. Nie wiemy bowiem kiedy i jak zakończy się wojna.

Ukraiński PKB na głowę (liczony według parytetu siły nabywczej) wynosił w 2021 r. 18,21 tys. USD, co było piątym najgorszym wynikiem w Europie. Rok później spadł on do 16,5 tys. USD i zbliżył się do poziomu Mołdawii. (Niższy w Europie miało wówczas tylko Kosowo – 14,83 tys. USD.) W 2024 r. ukraiński PKB na głowę wzrósł natomiast do 19,6 tys. USD, co jest wynikiem zbliżonym do irańskiego, a plasuje Ukrainę pomiędzy Albanią a Mołdawią. Dla porównania: polski PKB na głowę jest szacowany przez MFW na 51,63 tys. USD. Według Funduszu nominalny PKB Ukrainy wyniesie w tym roku 184 mld USD. Będzie więc on mniejszy niż PKB Węgier (228,8 mld USD). A mimo to problem z pokonaniem tak słabego ekonomicznie kraju ma Rosja, której nominalny PKB jest szacowany na 2,18 bln USD.