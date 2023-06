Financial Times: Inflacja bazowa uporczywie wysoka

RPP zgodnie z oczekiwaniami utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Oczywiście obserwujemy dosyć wyraźny spadek inflacji do poziomu 13% za maj, a czynnik wysokiej bazy z zeszłego roku sugeruje, że jeszcze w III kwartale jest szansa do zejścia do poziomu jednocyfrowego. Czy to zostanie wykorzystane do sugestii na temat potencjalnej obniżki stóp procentowych w tym roku?