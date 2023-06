Lira turecka ciągle nie może znaleźć dna

Zmiana w banku?

Testem dla rynków będzie najbliższe posiedzenie Banku Centralnego Republiki Turcji zaplanowane na 22 czerwca. Inwestorzy zaczęli spodziewać się, że dojdzie wówczas do podwyżki stóp. Pojawiła się też nadzieja na zmianę prezesa banku centralnego. Sehap Kavicoglu, obecny szef tej instytucji, to ekonomista mocno związany z prezydentem Erdoganem. Od początku rządów w banku centralnym (czyli od 2021 r.) obciął on główną stopę z 19 proc. do 8,5 proc. Nową szefową banku centralnego miałaby zostać Hafize Erkan, finansistka, która przez dziesięć lat pracowała w Goldman Sachs i była też m.in. prezeską First Republic Banku (który upadł ponad rok po tym, jak odeszła ze stanowiska). Simsek spotkał się z nią w poniedziałek w Ankarze.

Część ekonomistów ostrzega jednak, że optymizm inwestorów co do możliwych reform gospodarczych w Turcji może być nadmierny. Wszak wcześniej zdarzało się Erdoganowi wracać do ortodoksyjnej polityki gospodarczej, by po jakimś czasie od niej odchodzić.

– Oznaki, że Erdogan jest skłonny odejść od nieortodoksyjnej polityki gospodarczej, doprowadziły do wzrostu optymizmu inwestorów wobec jego kraju. To jest obiecujące, ale inwestorzy nie powinni nie doceniać skali dostosowania, której potrzebuje gospodarka turecka, ani ryzyka tego, że Erdogan zmieni kurs, zanim nowa polityka naprawdę zostanie wprowadzona w życie – twierdzi Liam Peach, ekonomista Capital Economics.