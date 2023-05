W handlu po środowej sesji w Nowym Jorku wywindowało to kurs jej akcji nawet o prawie 30 proc.. Ale to nie koniec. Dzisiaj Nvidia może pobić krajowy rekord jednodniowego wzrostu kapitalizacji, który należy do koncernu Apple.

Jeśli zwyżka z handlu po sesji utrzyma się wartość rynkowa Nvidii może podskoczyć o 219 miliardów dolarów do 974 miliardów dolarów.

W listopadzie minionego roku w ciągu jednej sesji kapitalizacja Apple podskoczyła o 191 mld USD.

Jednak, jak przypomina Bloomberg, światowy rekord należy do chińskiego giganta Petro China, którego wartość w dniu debiutu na szanghajskiej giełdzie w listopadzie 2007 roku wzrosła o prawie 600 mld USD.