Najwyżej od prawie półtora roku znalazł się w czwartek główny indeks niemieckiego rynku akcji DAX po tym, jak na rynki akcji wrócił optymizm co do porozumienia w USA w sprawie podniesienia limitu zadłużenia. Joe Biden oraz speaker Izby Reprezentantów deklarowali zaangażowanie w doprowadzeniu do porozumienia, co zdaniem strategów przemawia za osiągnięciem kompromisu.

Hossa na giełdzie we Frankfurcie

Przed zamknięciem wskaźnik giełdy we Frankfurcie zwyżkował o 1,3 proc., wychodząc powyżej psychologicznej bariery 16 tys. punktów, i do przełamania historycznego szczytu z listopada 2021 r. brakowało mu już tylko niespełna 1 proc. Jednak niewielkie z powodu obchodzonego w kościołach protestanckich święta Wniebowstąpienia obroty wskazywały, że do wszelkich sygnałów technicznych należy podchodzić ostrożnie.

Od wrześniowego dołka DAX zyskał już 36 proc., co było częścią hossy na europejskich rynkach akcji. Międzynarodowy kapitał zaczął wracać do Europy za sprawą relatywnie niskich wycen akcji oraz łagodzenia obaw, że kryzys energetyczny doprowadzi do racjonowania gazu i głębokiej recesji. Jednak w ostatnich tygodniach zwyżki europejskich indeksów wyraźnie wyhamowały w związku z obawami inwestorów o wejście w recesję gospodarki amerykańskiej oraz o dalsze podwyżki stóp EBC.

Volskwagen odbija

W kwietniu inflacja w strefie euro ponownie przyspieszyła, sięgając 7 proc. Inwestorzy oczekują do jesieni jeszcze dwóch 25-punktowych podwyżek stóp (zdaniem części decydentów nawet to nie byłoby wystarczające), choć jeszcze dwa miesiące temu obstawiano, że cykl zaostrzania polityki dobiega końca.

Mimo to po osiągnięciu na początku maja rocznego szczytu względem dolara kurs euro wyraźnie spadł, co zaczęło wspierać akcje niemieckich eksporterów. Notowania Volkswagena, które są poniżej pułapów sprzed wybuchu w 2015 r. skandalu związanego z emisjami, odbijają z okolic 2,5-letniego dołka, wspierane zapowiedziami oszczędności. O historyczny rekord ocierały się natomiast notowania Siemensa, którego wyniki pokazały wciąż dobry stan portfela zamówień i marż.

„Wyniki były doskonałe, byki mają powody do zadowolenia” – komentowali analitycy banku Berenberg.

Tuż pod półtorarocznym szczytem znajdują się notowania producenta oprogramowania SAP, który podniósł prognozy i planuje skup akcji własnych. Najwyżej od prawie miesiąca znalazły się notowania ThyssenKruppa. Przedstawiciel przemysłu ciężkiego zapowiada debiut giełdowy zajmującej się wodorem spółki zależnej, której wycena może sięgnąć nawet 4 mld euro.

DAX-owi sprzyja sytuacja techniczna

Do tendencji wzrostowej wciąż jednak nie potrafią dołączyć banki, którym ciąży związane z ostatnimi zawirowaniami w branży negatywne nastawienie inwestorów. Wahają się notowania Commerzbanku, który przedstawił niekorzystne prognozy. Z technicznego punktu widzenia niemieckie akcje mają jeszcze pewien potencjał wzrostowy, choć wraz ze zbliżaniem się DAX-a do górnego ograniczenia widocznej na wykresie formacji klina, będzie on się wyczerpywał.

Wynikająca z kształtu obejmującej ostatnie ponad ćwierć wieku formacji linia oporu poprowadzona po szczytach z pierwszej dekady XXI w. oraz z lat 2015–2022 przebiega obecnie na wysokości 17 500 pkt. To oznacza, że obecna fala zwyżek ma jeszcze niespełna 10-proc. potencjał, a przy wzięciu pod uwagę faktu, że wraz z upływem czasu linia idzie do góry, prawdopodobnie nawet sporo większy.