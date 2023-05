Najwyżej od 33 lat znalazł się we wtorek TOPIX – obok Nikkei 225 jeden z dwóch kluczowych wskaźników japońskiego rynku akcji.

Tokijski indeks wzrósł o 0,6 proc., co jednak wystarczyło do wyjścia powyżej odnotowanego we wrześniu 2021 r. szczytu pandemicznej hossy. TOPIX znalazł się najwyżej od sierpnia 1990 r., jednak do szczytu historycznej bańki z końca 1989 r. wciąż brakuje mu 36 proc.