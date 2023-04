PKB strefy euro wzrósł w pierwszym kwartale o 0,1 proc., w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Średnio oczekiwano jego zwyżki o 0,2 proc., po zerowym wzroście w czwartym kwartale. Licząc rok do roku, gospodarka eurolandu powiększyła się o 1,3 proc., po wzroście o 1,8 proc. Spodziewano się wzrostu wynoszącego 1,4 proc.

- Mniejsze zatory w łańcuchach dostaw, niższe ceny energii oraz oznaki odporności gospodarki globalnej na kryzys zrekompensowały osłabienie konsumpcji prywatnej oraz to, że dochody realne gospodarstw domowych wciąż cierpią z powodu wysokiej inflacji - twierdzi Rory Fennessy, ekonomista firmy badawczej Oxford Economics.

Słabe dane napłynęły z Niemiec. Wzrost gospodarczy był tam (licząc kwartał do kwartału) zerowy, po spadku PKB o 0,4 proc. w czwartym kwartale. Niemcy uniknęły technicznej recesji, ale spodziewano się wcześniej, że wzrost za pierwszy kwartał sięgnie 0,2 proc. W ujęciu rocznym wyhamował on z 0,3 proc. do 0,2 proc.

Francja doświadczyła natomiast w pierwszych trzech miesiącach roku wzrostu PKB wynoszącego 0,2 proc. kw,/kw. W poprzednich trzech miesiącach był on zerowy. Wstępny odczyt PKB był zgodny z prognozami.

Lepsze od oczekiwań okazały się natomiast dane z Włoch. PKB wzrósł tam o 0,5 proc. kw./kw., po spadku o 0,1 proc. Średnio spodziewano się wzrostu o jedynie 0,2 proc. Licząc rok do roku, wzrost przyspieszył z 1,4 proc. do 1,8 proc. Tymczasem w Hiszpanii PKB powiększył się w pierwszych trzech miesiącach roku również o 0,5 proc. kwartał do kwartału. Średnio prognozowano zwyżkę wynoszącą 0,3 proc., po wzroście o 0,2 proc. W ujęciu rocznym gospodarka hiszpańska powiększyła się o 3,8 proc., po zwyżce o 2,6 proc.

- Nie spodziewamy się, by wzrost gospodarczy w strefie euro wzrósł znacząco w ciągu 2023 r. Solidny początek roku w przemyśle to krótkotrwały efekt, a podwyższona inflacja i zacieśnianie warunków finansowania będą ograniczać wzrost w ciągu roku - prognozuje Fennessy.