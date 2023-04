Amerykański PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 1,1 proc., po zwyżce o 2,6 proc. w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. (To dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym). Średnio prognozowano wzrost wynoszący 2 proc. Niższa niż oczekiwano była konsumpcja. Wzrosła ona o 3,7 proc., podczas gdy oczekiwano, że zwiększy się o 4 proc., po zwyżce o 1 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Ze wstępnych danych wynika również, że inwestycje prywatne spadły, ale amerykański eksport wzrósł.

Choć dane o PKB wskazują na spowolnienie gospodarcze to raczej nie powinny mocno wpłynąć na politykę Fedu. Zwłaszcza, że inflacja PCE, czyli wskaźnik, na który mocno zwraca uwagę Rezerwa Federalna, wyraźnie wzrosła. Przyspieszyła ona w ciągu kwartału z 3,9 proc., do 4 proc., a oczekiwano jej wyhamowania do 3,7 proc. Inflacja bazowa PCE wzrosła natomiast z 4,4 proc. do 4,9 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Kiedy Fed zacznie obniżać stopy? Wielu analityków spodziewa się, że luzowanie polityki pieniężnej w Ameryce może zacząć się przed końcem roku. Rozmija się to ze strategiami funduszy hedgingowych.

- W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiały się prognozy mówiące, że Fed może w tym roku ciąć stopy procentowe. Najnowsze dane schładzają jednak te oczekiwania. Inflacja PCE wskazuje, że wzrost cen jest "lepki". To zła informacja dla ryzykownych aktywów - twierdzi Priya Misra, analityczka z firmy TD Securities.

Fed podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych 3 maja. Większość analityków spodziewa się, że może wówczas podnieść główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału 5-5,25 proc. Czy będzie to jednak ostatnia podwyżka w tym cyklu? Narzędzie CME FedWatch sugeruje, że jest 27 proc. ryzyko tego, że Fed podniesie stopy o 25 pb. również na czerwcowym posiedzeniu.