Pojawienie się programu ChatGPT oraz innych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji przyczyniło się do wzrostu kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji o 1,4 bln USD od początku 2023 r. – uważają analitycy banku JPMorgan Chase. Z ich wyliczeń wynika, że grupa dużych spółek mogących skorzystać na rozwoju sztucznej inteligencji (Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia i Salesforce.com) odpowiadała za 53 proc. tegorocznego wzrostu indeksu S&P 500 oraz za 54 proc. zwyżki indeksu Nasdaq 100. Eksperci JPMorgan uważają jednak, że skoncentrowanie zwyżek na tak niewielkiej grupie spółek nie jest czynnikiem pozytywnym dla amerykańskiego rynku akcji.

Impuls wzrostowy

Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją przyczyniły się już choćby do wypracowania dobrych wyników przez Microsoft w pierwszym kwartale. Ten koncern informatyczny zacieśnił współpracę z firmą OpenAI (twórcą programu Chat GPT), co pozwoliło mu wykorzystać sztuczną inteligencję w nowej wersji wyszukiwarki Bing. Sztuczna inteligencja przyczyniła się też do wzrostu o 27 proc. sprzedaży usług w chmurze internetowej Azure. Przychód Microsoftu ogółem zwiększył się w pierwszym kwartale o 7 proc., do 52,9 mld USD, i był wyższy od prognoz. Zysk na akcję wyniósł 2,45 USD, a średnio spodziewano się, że sięgnie 2,23 USD. Akcje Microsoftu zyskiwały na początku środowej sesji 7 proc.

– Inwestowanie w nową falę sztucznej inteligencji będzie jednym z naszych priorytetów biznesowych – stwierdził Satya Nadella, prezes Microsoftu.

Sztuczna inteligencja jest również priorytetem dla koncernu Alphabet, czyli spółki matki Google’a. – Wdrożyliśmy ważne aktualizacje produktowe zakotwiczone w głębokich naukach komputerowych oraz sztucznej inteligencji – mówił podczas wtorkowej konferencji wynikowej Sundar Pichai, prezes Alphabetu. Jego spółka w lutym ogłosiła, że wprowadza na rynek własnego chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który nosi nazwę Bard.

Alphabet wypracował w pierwszym kwartale 69,8 mld USD przychodu i 1,17 USD zysku na akcję. Te wyniki były lepsze od prognoz. Inwestorów ucieszyło także to, że jego dział chmury internetowej wreszcie stał się zyskowny. Przyniósł on 191 mln USD zysku w pierwszych trzech miesiącach roku. Akcje Alphabetu jednak tylko lekko zyskiwały na początku środowej sesji.

Kłopoty First Republic

Środowa sesja w Nowym Jorku zaczęła się od lekkiej zwyżki indeksu S&P 500. Nastroje inwestorów psuły obawy dotyczące sektora bankowego. Akcje First Republic Banku spadały po otwarciu o 20 proc., po tym jak dzień wcześniej spadły aż o 49 proc. Wówczas inwestorów przestraszyło to, że First Republic Bank stracił w pierwszym kwartale 40 proc. depozytów. Według doniesień CNBC doradcy First Republic Banku chcą namówić 11 dużych banków z Wall Street, by kupiły one obligacje tego pożyczkodawcy po cenach wyższych niż rynkowe. Banki te mogą co prawda stracić na tych obligacjach łącznie nawet kilka miliardów dolarów, ale doradcy będą je przekonywać, że jeśli First Republic Bank upadnie, to straty będą dużo większe. Wszak w marcu te 11 banków złożyło w First Republic Banku łącznie 30 mld dolarów. Ich depozyty nie są ubezpieczone.