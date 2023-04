Inflacja konsumencka w Chinach zwolniła do 0,7 proc. rok do roku w marcu z 1 proc. w lutym. Była ona najniższa od września 2021 r., a średnio prognozowano, że pozostanie na lutowym poziomie. Osiągnęła ona szczyt we wrześniu 2022 r. na poziomie 2,8 proc. Jeszcze w styczniu wynosiła 2,1 proc. Inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i energii, przyspieszyła co prawda z 0,6 proc. rok do roku w lutym do 0,7 proc. w marcu, ale licząc miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,3 proc. Był to ich już drugi spadkowy miesiąc z rzędu, a średnio oczekiwano, że się nie zmienią.