W okresie minionych pięciu dni jen pobił wszystkich rywali z państw G10, kiedy traderzy polowali na najbezpieczniejsze aktywa

-Jen znowu jest postrzegany jako bezpieczna przystań, a wydaje się , że takich schronień jest niewiele- podkreśla Andrew Ticehurst, strateg Nomura Holdings w Sydney.

Jego zdaniem w czasie, kiedy bankructwo Silicon Valley Bank i wątpliwości co do dalszej polityki pieniężnej Fedu osłabiają dolara, a problemy Credit Suisse dają się we znaki euro i frankowi, pozycja jena może się wzmocnić.

- Jen z powodu kłopotów Credit Suisse obecnie wydaje się być bardziej popularny niż frank szwajcarski, który też ma status bezpiecznego schronienia - zauważa Ayako Sera, strateg Sumitomo Mitsui Trust Bank. - Bezpieczeństwo to obecnie kluczowe słowo- podkreśla ekspert cytowany przez Bloomberga.