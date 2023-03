Amerykańskie banki mają ponad 1 bilion dolarów nieubezpieczonych depozytów. Signature Bank był jednym z najbardziej eksponowanych. BofA, Regions, Wells Fargo miały najniższy udział nieubezpieczonych depozytów (po 37 proc.). Citi miał najwyższy udział, na poziomie 85 proc., biorąc pod uwagę franczyzę depozytów instytucjonalnych.

Reklama

Upadek dwóch amerykańskich banków w ciągu kilku dni zwrócił uwagę na bilanse innych pożyczkodawców o średniej kapitalizacji, a kilku z nich spieszy się, aby uspokoić obawy inwestorów przed zarażeniem w szerszym systemie finansowym. Oto pięciu regionalnych pożyczkodawców w USA z największą częścią nieubezpieczonych depozytów.

1. First Republic Bank: nieubezpieczone depozyty – 119,5 miliarda dolarów, jako proc. depozytów ogółem - 68 proc.; niezrealizowane straty na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży (AFS) na dzień 31 grudnia - 471 mln USD. Zachowanie akcji od początku miesiąca do piątkowego zamknięcia – spadek o 33,5 proc. Zabezpieczono dodatkowe fundusze od JPMorgan Chase & Co (JPM.N), mówi, że ma ponad 70 miliardów dolarów niewykorzystanego kapitału

2. Comerica Bank: nieubezpieczone depozyty – 45,5 miliarda dolarów, jako proc. depozytów ogółem - 62 proc.. Niezrealizowane straty na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży (AFS) na dzień 31 grudnia – 3,03 mld USD. Od początku miesiąca do piątkowego zamknięcia spadek notowań o 16,1 proc.

3. Western Alliance Bank: depozyty nieubezpieczone – 31,1 mld USD, jako proc. depozytów ogółem - 58 proc.. Niezrealizowane straty na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży (AFS) na dzień 31 grudnia – 674,9 mln USD. Od początku miesiąca do piątkowego zamknięcia spadek notowań o 16,1 proc.

Reklama

Potwierdzono całoroczną prognozę wzrostu depozytów z 13 proc. do 17 proc. po kryzysie w SVB.

4. Zions Bank: depozyty nieubezpieczone – 37,6 mld USD, jako proc. depozytów ogółem - 53 proc.. Niezrealizowane straty na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży (AFS) na dzień 31 grudnia – 1,63 mld USD. Od początku miesiąca do piątkowego zamknięcia akcje spadły o 20,3 proc.

5. Synovus Bank: nieubezpieczone depozyty – 25,1 miliarda dolarów, jako proc. depozytów ogółem - 51 proc.. Niezrealizowane straty na inwestycyjnych papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży (AFS) na dzień 31 grudnia – 1,6 mld USD. Kurs akcji od początku miesiąca do piątkowego zamknięcia spadł o 17 proc.

Ministerstwo Skarbu USA, Rezerwa Federalna i FDIC poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że wszyscy deponenci SVB zostaną zaspokojeni w poniedziałek. Władze całkowicie ignorują limit ubezpieczenia w wysokości 250 000 dolarów. SVB miał łącznie 173 miliardy dolarów depozytów, z czego około 88 proc. nie było zabezpieczone. To ponad 150 miliardów dolarów dodatkowych depozytów, które FDIC nagle postanowił ubezpieczyć.

Władze dają to samo specjalne zabezpieczenie Signature Bank, więc wszyscy deponenci również tam zostaną zaspokojeni. Signature miał łącznie 89 miliardów dolarów depozytów, a 90 proc. z nich nie było ubezpieczonych przez FDIC. To kolejne 79 miliardów dolarów, które ta agencja bierze na swoje barki.

– Ubezpieczając wszystkie depozyty w SVB i Signature, organy regulacyjne uznały, że ryzyko kaskadowych skutków dla innych banków regionalnych i całej gospodarki jest ważniejsze niż pokusa nadużycia związana z zwiększeniem limitów FDIC – powiedział Rich Falk-Wallace, dyrektor generalny firmy zajmującej się analizą danych Arcana i były menedżer portfela w funduszu hedgingowym Citadel.