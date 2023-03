BIST 100, główny indeks giełdy w Stambule, zyskał przez ostatni miesiąc blisko 8 proc. Od dołka z 7 lutego wzrósł natomiast o 17 proc. Sesja z 7 lutego odbyła się dzień po potężnym trzęsieniu ziemi, które spustoszyło dziesięć południowo-wschodnich tureckich prowincji. Wstrzymano podczas niej handel i wznowiono go 15 lutego. Wówczas doszło do silnego odbicia. Przyczynił się do niego rząd turecki, który dał wytyczne państwowym bankom i funduszom, by kupowały akcje. Zapowiedział także ulgi podatkowe na skup akcji własnych.