W czwartym kwartale fundamenty znowu się pogorszą i tak będzie do końca 2023 roku, gdyż Fed przez pewien czas będzie utrzymywał stopy procentowe na wysokim poziomie.

Taki scenariusz w nocie do inwestorów nakreślił Marko Kolanovic, znany strateg nowojorskiego banku JP Morgan Chase.

“Doradzamy by obecną siłę rynku inwestorzy wykorzystali do redukcji ekspozycji”, napisali eksperci z zespołu Kolanovica nawiązując do spekulacyjnych aktywów - od kryptowalut po memowe akcje – kupionych w minionych tygodniach.

Podczas ubiegłorocznej wyprzedaży Kolanovic należał do grona największych optymistów, ale w większości przypadków jego oceny sytuacji nie sprawdzały się, przypomina Bloomberg.

W połowie grudnia strateg JP Morgan Chase zmienił nastawienie i zredukował alokację na rynku akcji.

Jednak w październiku, kiedy chińskie akcje nurkowały Kolanovic zachęcał do ich kupna, a MSCI China Index zyskał wówczas ponad 26 proc.