Roczne tempo wzrostu cen było więc wyraźnie wyższe niż w poprzednich latach. W 2021 roku było to +3,1 proc. - Historycznie wysoka stopa inflacji rok do roku była spowodowana głównie ekstremalnymi wzrostami cen produktów energetycznych i żywności od początku wojny na Ukrainie - powiedziała dr Ruth Brand,prezes Federalnego Urzędu Statystycznego od 1 stycznia 2023 r. W grudniu 2022 r. stopa inflacji, mierzona zmianą r/r wskaźnika cen konsumpcyjnych, wyniosła +8,6 proc.. Mimo wyhamowania pod koniec roku, miesięczna inflacja utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały 2022 rok i we wrześniu osiągnęła 10-procentowy próg. Najwyższy wskaźnik odnotowano w październiku 2022 r. (+10,4 proc.). - Skutki kryzysowe i wojenne, takie jak wąskie gardła w dostawach i znaczne podwyżki cen na wcześniejszych etapach procesu gospodarczego, były charakterystyczne dla całego roku. Chociaż te podwyżki cen nie zostały całkowicie przeniesione, konsumenci musieli płacić znacznie więcej, zwłaszcza za energię i żywność - powiedziała Brand. - Niezwykle wysokie miesięczne wskaźniki inflacji obserwowane w 2022 r. zostały częściowo złagodzone dzięki środkom pomocowym. Obejmowało to bilet za 9 euro, zniżkę na paliwo, zniesienie dopłaty EEG, obniżkę VAT na gaz i ogrzewanie miejskie oraz jednorazową płatność faktury za gaz i ogrzewanie za miesiąc grudzień - podkreśliła.

Ceny produktów energetycznych wzrosły w 2022 r. rok do roku o 34,7 proc., po wzroście o 10,4 proc. w 2021 r. Konsumenci musieli w 2022 r. zdecydowanie więcej zapłacić za energię dla gospodarstw domowych (+39,1 proc.). Szczególnie duże wzrosty cen zanotowano dla oleju opałowego (+87,0 proc.) oraz gazu ziemnego (+64,8 proc.). Wzrosły również ceny innych artykułów energetycznych dla gospodarstw domowych; np. energia elektryczna była o 20,1 proc. droższa niż rok wcześniej. Ceny paliw silnikowych wzrosły o 26,8 proc. Dotyczyło to wszystkich rodzajów paliw silnikowych, choć w różnym stopniu (na przykład olej napędowy: +39,6 proc.; benzyna supergrade: +21,8 proc.). Środki zaradcze podjęte w związku z wysokimi cenami energii przejściowo ograniczyły wzrost cen energii w ciągu roku. Wyłączając ceny energii, roczna stopa wzrostu cen w 2022 r. wyniosłaby tylko 4,9 proc.

Ceny żywności wzrosły w 2022 r. o 13,4 proc. w porównaniu z 2021 r. W 2021 r. tempo wzrostu cen wyniosło +3,2 proc.. Średniorocznie w 2022 r. podwyżki cen dotknęły wszystkie grupy żywności. Powyżej średniej ceny wzrosły tłuszcze i oleje jadalne (+36,2 proc., w tym olej słonecznikowy, olej rzepakowy i tym podobne: +63,9 proc.; masło: +39,1 proc.) oraz nabiał i jaja (+19,7 proc.). Również ceny innych grup żywności, takich jak mięso i przetwory mięsne (+14,6 proc.) czy pieczywo i zboża (+13,5 proc.) wzrosły powyżej średniej w 2022 r. w stosunku do 2021 r.

Tempo wzrostu cen rok do roku z wyłączeniem energii i żywności wyniosło +4,0 proc. w 2022 r., co stanowi mniej więcej połowę ogólnej stopy inflacji.

Ceny towarów (ogółem) wzrosły średniorocznie o 13,5 proc. w 2022 r. od 2021 r., a głównym powodem były wyższe ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (+18,0 proc.), w tym produktów energetycznych i żywności. Wzrosty cen dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wyniosły 5,3 proc., w tym wyraźnie wzrosły ceny pojazdów (+8,7 proc., w tym samochodów używanych: +21,2 proc.) oraz mebli i oświetlenia (+7,9 proc.).

Ceny usług (ogółem) wzrosły w 2022 roku o 2,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Czynsze netto z wyłączeniem kosztów ogrzewania, które są istotne dla tego rozwoju, wzrosły średniorocznie o 1,8 proc. Znacznie silniejsze wzrosty cen odnotowano w niektórych usługach, takich jak np. usługi restauracyjne i noclegowe (+7,4 proc.) oraz konserwacja i naprawa pojazdów (+6,4 proc.).