"Jeśli unikniemy recesji, zwroty z rynków finansowych w 2023 r. będą mniej zmienne niż w 2022 r.; oczekujemy, że zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji o umiarkowanym ryzyku zapewni łączny zwrot w wysokości 9% dla klientów opodatkowanych i 9,8% dla klientów zwolnionych z podatku" - czytamy w raporcie "Goldman Sachs Investment Strategy Group Outlook".

Analitycy banku przypisali zakres prawdopodobieństwa 45-55% dla ryzyka recesji w USA w 2023 roku. Jak podkreślają, recesja nie jest ich bazowym scenariuszem, a rekomendacje inwestycyjne opierają się na tym 45-55% prawdopodobieństwie.

"Jeśli recesja pojawi się na początku roku, zyski przedsiębiorstw i akcje spadną - być może poza maksymalny spadek z 2022 roku - ale obligacje zabezpieczą portfel poprzez wzrost wartości, ponieważ punkt wyjścia stóp procentowych jest znacznie wyższy niż na początku 2022 roku. Jednak pod koniec 2023 r., wraz z ustępowaniem recesji i rozrzedzaniem się mgły niepewności, rynek akcji najprawdopodobniej zaliczy rajd. Oczekiwalibyśmy wysokich, jednocyfrowych stóp zwrotu dla zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym ryzyku. Jeśli recesja utrzyma się do końca roku, rynek akcji najprawdopodobniej zakończy rok w pobliżu dołków, które widzieliśmy w 2022 r., zapewniając całkowity zwrot w wysokości ujemnej 4,4% od końca roku 20222 i skutkując niskim lub średnim jednocyfrowym ujemnym zwrotem dla portfela o umiarkowanym ryzyku" - czytamy dalej.

Według prognoz banku, implikowany całkowity zwrot z inwestycji w przypadku S&P 500 wyniesie w tym roku 11-14%, Euro Stoxx 50 - sięgnie 9-17%, FTSE 100 to 9-11%.

"Nasz scenariusz bazowy zakłada, że rynki finansowe mogą odzyskać równowagę w 2023 roku. W przypadku akcji widzimy więcej dróg do zysków niż strat do końca roku. Oczekujemy, że obligacje również wzrosną, ponieważ dzisiejsze wyższe rentowności zapewniają wystarczającą poduszkę do absorpcji dalszego wzrostu stóp procentowych. Bez wątpienia jednak na drodze do celu pojawią się zakręty" - podsumowano w raporcie.

Według banku, w USA zacieśnianie polityki pieniężnej będzie kontynuowane, ale w bardziej umiarkowanym tempie.