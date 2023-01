We wtorek dolar lekko odbija po poniedziałkowym spadku. W krótkim terminie wpływ na to może mieć przebieg wczorajszej sesji na Wall Street, gdzie wzrosty indeksów na otwarciu rynku kasowego zostały później wymazane. Może to wskazywać na to, że optymizm rynków związany z tzw. pivotem FED jest nazbyt duży.