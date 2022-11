Gorsze od prognoz okazały się również dane z sektora usług. PMI dla tej branży spadł z 48,7 pkt do 46,7 pkt. Średnio prognozowano jego spadek do 48 pkt.

- Oficjalne odczyty PMI są kolejnym dowodem na to jak duże szkody przyniosły sektorowi usług w listopadzie zakłócenia związane z wirusem. Jego wpływ na przemysł wydaje się być bardziej umiarkowany. Negatywne czynniki ryzyka wciąż jednak narastają a sytuacja pandemiczna się pogarsza i będzie mocno ciążyła gospodarce również w 2023 r. – twierdzi Sheana Yue, ekonomistka z firmy badawczej Capital Economics.

Słabe dane z chińskiej gospodarki nie wywołały jednak negatywnych reakcji giełd. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, zyskał w ciągu środowej sesji 2,2 proc. W ciągu listopada wzrósł on aż o 26,6 proc. Do jego zwyżki mocno przyczyniły się nadzieje na to, że władze Chin będą stopniowo łagodzić restrykcje pandemiczne. Mimo silnych listopadowych wzrostów na giełdzie w Hongkongu, Hang Seng był na środowym zamknięciu o 20 proc. niżej niż na początku roku.