Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska. To kluczowe rozporządzenie do ustawy o mrożeniu cen energii na 2023 r., które określi ile spółki będą mogły uzyskać na produkcji MWh z danego źródła. Informacji o cenach maksymalnych jednak oficjalnie jeszcze nie podano. Z naszych informacji wynika, że ceny maksymalne pozwolą pokryć producentom energii jedynie koszty stałe i zmienne. Marże mają być zbliżone do zera, dotyczyć to będzie także OZE.