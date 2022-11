Chiński eksport spadł w październiku (licząc w ujęciu dolarowym) o 0,3 proc. rok do roku, podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost o 4,3 proc., a we wrześniu powiększył się on o 5,7 proc. Październikowy spadek eksportu był pierwszym od maja 2020 r. Również dane o imporcie do Chin okazały się kiepskie. Spadł on o 0,7 proc., po wzroście o 0,3 proc. we wrześniu. Średnio prognozowano jego wzrost o 0,1 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Kiepskie dane PMI z Chin Wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez państwową organizację CFLP, spadł z 50,1 pkt we wrześniu do 49,2 pkt w październiku. Średnio prognozowano jego spadek do 50 pkt, czyli poziomu rozgraniczającego recesję od ekspansji w branży.

Eksport z Chin do USA spadł w październiku aż o 12,6 proc. , a do Unii Europejskiej zmniejszył się o 9 proc. Eksport chińskich produktów AGD tąpnął o 20 proc., zabawek spadł o prawie 18 proc. a butów o niemal 11 proc.

- Słabe dane o eksporcie prawdopodobnie odzwierciedlają zarówno słaby popyt zewnętrzny jak i zaburzenia podaży związane z ogniskami Covid-19 - twierdzi Zhiwei Zhang, główny ekonomista Pinpoint Asset Management.