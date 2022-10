Rezygnacja Lis Truss ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej i premiera rozpoczęła na nowo konkurencję o przywództwo, a to może pogłębić podziały wśród torysów. „Wzrosła niemożność przewidywań dotyczących prowadzenia polityki w warunkach mniejszych możliwości wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji” — wyjaśniła agencja. Jej zdaniem, istnieje także „ryzyko dostępu do zaciągania długu wynikające z prawdopodobnego większego zapożyczania się oraz ryzyko długotrwałego osłabienia wiarygodności politycznej” — cytuje Reuter.

Poprzedni minister finansów Kwasi Kwarteng zapowiedział 23 września zmniejszenie podatków o ok. 45 mld funtów bez podania źródeł sfinansowania tego, a także kosztowny plan ograniczenia cen energii dla gospodarstw domowych i firm. To wywołało gwałtowny spadek kursu funta i rynku obligacji, następnie kryzys polityczny, który doprowadził do zdymisjonowania Kwartenga przez panią premier, do odejścia od niemal wszystkich planowanych redukcji podatków i do ogłoszenia przez nią rezygnacji.

Nowy minister finansów Jeremy Hunt twierdzi, że zrobi wszystko, co będzie trzeba dla przywrócenia zaufania do brytyjskich finansów publicznych. 31 października ma ogłosić plan zmniejszenia w średnim terminie zadłużenia sektora publicznego względem produktu krajowego.