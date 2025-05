Wielka Brytania: Inflacja negatywnie zaskoczyła w kwietniu

Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii przyspieszyła z 2,6 proc. w marcu do 3,5 proc., czyli do najwyższego poziomu od stycznia 2024 r. Spodziewano się wcześniej, że wzrośnie (choćby ze względu na podniesienie w kwietniu taryf za elektryczność), ale większość prognoz mówiła, że dojdzie do 3,3 proc. Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że brytyjska inflacja konsumencka była w zeszłym miesiącu najwyższa wśród państw grupy G7. To oczywiście komplikuje zadanie stojące przed Bankiem Anglii.