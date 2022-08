Japońskie Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki przyznało, że w latach fiskalnych 2013–2020 kontrakty budowlane odnotowane w jego statystykach zostały zawyżone o łącznie 34,5 bln jenów (280 mld USD lub 1,17 bln zł). To skutek podwójnego księgowania niektórych wydatków oraz różnych błędów. Ogólne statystyki budowlane były w tym okresie zawyżane od 100 mld do 300 mld jenów w każdym roku fiskalnym. Miało to również wpływ na zawyżanie danych o japońskim PKB.

Do błędów w zliczaniu kontraktów budowlanych dochodziło najczęściej wtedy, gdy część spośród kilkudziesięciu spółek wybranych do celów statystycznych spóźniała się z przesłaniem raportu o zawartych kontraktach. Wówczas władze lokalne przyznawały im w statystykach średnią wartość dla firm z tej branży działających w danej prefekturze. Gdy spóźnione raporty nadchodziły, doliczano je do statystyk dotyczących kontraktów. HK