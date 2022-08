Chiński indeks Shanghai Composite spadł podczas wtorkowej sesji o 2,3 proc., a Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu zniżkował o 2,4 proc. W ciągu sesji spadały one nawet o 3 proc. Tajwański Taiex stracił we wtorek 1,6 proc., a japoński Nikkei 225 spadł o 1,4 proc. Ta przecena była bezpośrednio związana z rosnącym napięciem geopolitycznym. Ów niepokój towarzyszy wizycie Nancy Pelosi, amerykańskiej przewodniczącej Izby Reprezentantów, w krajach Azji. Jednym z punktów jej podróży może być Tajwan, co Pekin uznaje za prowokacje. Ostrzeżenie dla Pelosi przed wizytą w Taipei wydała Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. Siły zbrojne Republiki Chińskiej (Tajwanu) cofnęły natomiast przepustki dla części żołnierzy.

Obawy przed incydentami zbrojnymi w Azji popsuły również nastroje na giełdach w Europie. Przecena na parkietach Starego Kontynentu była jednak we wtorek po południu dosyć umiarkowana. Większość europejskich indeksów traciła wówczas po mniej niż 1 proc.

"Wizyta Pelosi znacząco zwiększy napięcia amerykańsko-chińskie, ale jest mało prawdopodobne, by wywołała ona chińską reakcję niosącą ryzyko konfliktu" - piszą analitycy Eurasia Group.

- Chiny pokażą swoje niezadowolenie za pomocą działań odwetowych, ale to nie powinno wymknąć się spod kontroli, gdyż gospodarka chińska jest obecnie słaba - uważa natomiast Rajeev de Mello, zarządzający funduszem w szwajcarskiej firmie GAMA Asset Management.

Część analityków wskazuje jednak, że wizyta Pelosi może mieć długoterminowe negatywne skutki dla rynków, gdyż znacznie zmniejsza ono szanse na rozejm w amerykańsko-chińskiej wojnie handlowej. Napięcia geopolityczne w Azji stają się natomiast dodatkowym czynnikiem ryzyka w czasie, gdy wiele takich czynników już ciąży globalnym rynkom.

- Nie ma mowy, by inwestorzy chcieli kupować ryzykowne aktywa, w czasie gdy mamy taki punkt zapalny - twierdzi Neil Campling, analityk firmy Mirabaud Securities.

Ostatnie tygodnie były dla amerykańskich giełd dosyć dobre. Indeks Nasdaq Composite zyskał od czerwcowego dołka do poniedziałkowego zamknięcia 16 proc., a S&P 500 wzrósł od dołka o 12 proc. Lipiec był dla nich najlepszym miesiącem do listopada 2020 r. Analitycy przypominają jednak, że historycznie sierpień i wrzesień często były słabymi miesiącami dla giełd w USA. S&P 500 średnio w ostatnich 25 latach tracił w tych miesiącach odpowiednio po 0,6 proc. i 0,7 proc.