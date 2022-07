Raport wskazuje, że od 2013 r. chiński wywiad próbował werbować ekonomistów Fedu oraz innych pracowników tej instytucji. Amerykańskie tajne służby zidentyfikowały tzw. „Sieć-P”, czyli 13 osób z Fedu będących obiektami zainteresowania chińskich szpiegów. Nie ujawniono na ile skuteczne były chińskie działania werbunkowe. Wiadomo jednak, że co najmniej jedna osoba z „Sieci-P” została zwolniona z pracy w Rezerwie Federalnej z powodu złamania przez nią wewnętrznych regulacji. Co najmniej jeden pracownik Fedu próbował też przesłać duże ilości danych do witryny internetowej powiązanej z chińskimi obywatelami oraz uniwersytetami z ChRL.

Chińczycy potrafili bardzo mocno naciskać na pracowników Fedu i wymuszać na nich współpracę. Jeden z pracowników Rezerwy Federalnych podczas pobytu w Szanghaju w 2019 r. był czterokrotnie zatrzymywany przez milicję. Grożono również jego rodzinie oraz zhakowano jego telefony i komputery.

Raport wskazał również na potencjalne niebezpieczeństwa związane ze współpracą Fedu z Ludowym Bankiem Chin, chińskimi państwowymi mediami oraz chińskim programem stypendialnym Tysiąca Talentów.