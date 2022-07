W poniedziałek akcje firmy XTB znów zyskiwały na wartości. W ciągu dnia kurs przebił poziom 23 zł i tym samym ustanowiły nowy tegoroczny szczyt. Od początku roku walory zyskały na wartości już blisko 50 proc. Analitycy Trigon DM wierzą, że to jeszcze nie musi być koniec. Właśnie zaktualizowali bowiem rekomendację dla spółki, w której nadal zalecają kupno jej akcji, a cena docelowa została podniesiona z 24,4 zł do 26,8 zł. Wszystko to tuż przed publikacją wstępnych wyników finansowych spółki. Te powinniśmy poznać we wtorek po sesji.