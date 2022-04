Zarząd Oponeo.pl zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 16,6 mln zł z zysku za ubiegły rok, co oznacza wypłatę 1,20 zł na akcję. Przy aktualnym kursie wynoszącym 48,50 zł daje to stopę dywidendy na poziomie ok. 2,5 proc.