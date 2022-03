Rosyjscy urzędnicy sygnalizują, że giełda w kraju wkrótce ponownie się otworzy, prawie miesiąc po zamknięciu po inwazji na Ukrainę. Wyzwaniem dla Moskwy jest to, że wznowienie handlu może po prostu spowodować powrót rosyjskich akcji do swobodnego spadku. 24 lutego, w dniu, w którym prezydent Władimir Putin rozpoczął atak na Ukrainę, główny rosyjski indeks giełdowy spadł o 33 proc.Ułamek tych strat odrobił 25 lutego – ostatniego dnia notowań – ale było to zanim zachodnie sankcje uderzyły w rubla i wpędziły kraj w kryzys gospodarczy.

Aby ograniczyć tego skutki, Moskwa zastosowała bezwzględną politykę, blokując zagranicznym inwestorom możliwość dumpingu lokalnych akcji – ruch, który niektórzy uczestnicy rynku postrzegali jako odwet za zachodnie zamrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego, ponieważ duża część rosyjskiego rynku należy do cudzoziemców. Rosyjski rząd nakazał funduszowi suwerennego bogactwa zakup akcji o wartości miliardów dolarów.

Rosyjska giełda może ostatecznie wyglądać zupełnie inaczej niż wcześniej, z planem podziału go na oddzielne rynki dla inwestorów zagranicznych i lokalnych, według osoby zaznajomionej z tą sprawą – pisze The Wall Street Journal. Rosyjski bank centralny zapowiedział, że rynki będą się otwierać etapami. Pierwszy krok miał miejsce w poniedziałek, kiedy wznowiono handel obligacjami rządowymi. Chociaż urzędnicy nie podali daty ponownego otwarcia giełdy, może to nastąpić wkrótce. Moskiewski dom maklerski Aton powiedział w opublikowanym w poniedziałek raporcie, że stanie się to „prawdopodobnie w tym tygodniu lub w przyszłym”.

Zgodnie z polityką ogłoszoną przez bank centralny 28 lutego, rosyjscy brokerzy nie mogą sprzedawać papierów wartościowych klientom zagranicznym. Uniemożliwi to obcokrajowcom uciekanie z rynku, gdy tylko ten ponownie się otworzy, co może być rujnujące z powodu ich roli w rosyjskich akcjach. Według Sbierbank Investment Research w lutym 2020 r. międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni posiadali około trzech czwartych rosyjskich akcji w wolnym obrocie. Wzbudziło to obawy, że rynek zostanie wypaczony przez nieobecność inwestorów zagranicznych, którzy odpowiadali za blisko połowę obrotów akcjami na moskiewskiej giełdzie w pierwszej połowie ubiegłego roku.

– Będzie to iluzja działającego, odradzającego się rosyjskiego rynku akcji, bo ogromna rzesza graczy na rynku – cudzoziemcy – nie będzie miała okazji sprzedawać – stwierdził Vladimir Kreyndel, dyrektor generalny ETF Consulting, moskiewskiej firmy, która doradza emitentom funduszy giełdowych.

Ale plan rozważany przez rosyjskich urzędników – który jest wciąż w fazie dyskusji – skutecznie podzieliłby rynek papierów wartościowych w kraju na dwa, z jednym dla obcokrajowców, a drugim dla inwestorów lokalnych, powiedziała osoba zaznajomiona z tą sprawą. W takim układzie zagraniczni inwestorzy mogliby sprzedać swoje akcje lub obligacje, ale spotkaliby się z ograniczeniami w wyprowadzaniu dochodów z Rosji z powodu kontroli kapitałowej, którą Moskwa nałożyła od lutego, powiedziała ta osoba.

Taki rozdwojony rynek może skutkować osobliwościami, takimi jak te same akcje o dwóch różnych cenach. To nie jest całkowicie bezprecedensowe. W Chinach od dawna istnieją rozbieżności między akcjami na giełdach kontynentalnych w Szanghaju i Shenzhen a tymi notowanymi w Hongkongu. Mogłoby to również zapobiec dalszej erozji wartości rubla. Waluta rosyjska ustabilizowała się w ostatnich sesjach, notowana jest blisko 104 ruble za dolara, choć pozostaje o 22% słabsza niż przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Innym sygnałem, że rynek zmierza w kierunku ponownego otwarcia, jest informacja moskiewskiej giełdy, że pozwoli to na rozliczenie transakcji, które inwestorzy zagraniczni złożyli przed 28 lutego, a które są nadal przetwarzane. – To naturalny krok przed otwarciem rynku. Trzeba zająć się tymi nieuregulowanymi transakcjami – powiedział Jacob Grapengiesser, szef ds. Europy Wschodniej w zarządzającym funduszem rynków wschodzących East Capital. – Sprawy powoli idą do przodu – dodał.