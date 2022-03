Poprzedni tydzień WIG20 zamknął na poziomie 2033 pkt, a dzisiaj na starcie notowań był już o ok. 100 pkt wyżej. Oznacza to, że mimo panującej niepewności i wojny za wschodnią granicą przez cztery ostatnie sesje indeks naszych blue chips zyskał niemal 5 proc. Czy przed weekendem uda się jeszcze poprawić ten wynik? Warto dodać, że mamy dziś tzw. dzień trzech wiedźm, w którym rozliczane są instrumenty terminowe, a z kolei po sesji dojdzie do przetasowań w krajowych indeksach. Warto przygotować się na zwiększoną zmienność pod koniec handlu.