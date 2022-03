Na rynkach akcji w większości wypadków mamy do czynienia z niewielkimi zmianami. Kontrakty na indeks DAX znajdują się w okolicy 13800 pkt. Nadal strefa 13800-14000 pkt. działa jako opór. W przypadku kontraktów na indeksy amerykańskie także doszło do wyciszenia zmienności. Problem w tym, że mamy stabilizację raczej blisko lokalnych dołków, co może sugerować, że popyt jest bierny.