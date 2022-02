Właśnie grupa przygotowujących się do wejścia na giełdę młodych firm z Ovo Hotels, czy dostawcą usług logistycznych Delhivery na czele, przekłada swój debiut i przygotowuje się do rewizji oczekiwań co do wyceny, wskazują nieoficjalne informacje Bloomberga.

Oferty obu tych firm wspieranych przez japoński Softbank Group Corp. należą do najbardziej wyczekiwanych przez inwestorów.

Wszystko to dzieje się kilka tygodni po rekordowym roku indyjskich ofert pierwotnych w którym wielu inwestorów mocno ucierpiało.

Potężnym rozczarowaniem okazał się zwłaszcza debiut fintecha Paytm. Inwestorów mocno zawiodły też takie spółki e-commerce jak Zamato i Nykaa.

W rezultacie nadzór zaczął wnikliwiej prześwietlać firmy wybierając się na rynek publiczny, co też przyhamowało debiuty.

- Inwestorzy nie są już tak zakochani w powszechnie znanych startupach - twierdzi Anup Jain, partner zarządzający w firmie Orios Venture Partners. Teraz, jak podkreśla, inwestorów interesuje ścieżka dochodzenia do rentowności i zarobku, a nie „sensacyjna promocja”.