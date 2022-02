Młodzi ludzie zwolnieni w czasie pandemii powracają na brytyjski rynek pracy, jednak ten nie jest dla nich łaskawy. Są bardziej skłonni do zatrudniania się na posadach tymczasowych, często decydują się także na pracę w takich firmach, jak Glovo czy Uber – wynika z raportu think tanku Resolution Foundation.

Jak wskazują jednak eksperci, wprowadzony rządowy program dotyczący dofinansowania pensji pracowników pomógł młodym, o czym świadczą statystyki. Od wiosny 2020 r. do jesieni 2021 r. liczba bezrobotnych z grupy wiekowej 18–24 lat zmniejszyła się z 10,5 proc. do 9,8 proc. Powiększyła się jednak grupa bezrobotnych, którzy jednocześnie studiują. – 33 proc. młodych pracowników, którzy powrócili na rynek pracy, zmuszona była zatrudnić się na trudnych warunkach, co często oznacza niepewną pracę. Co więcej, fakt, że cały czas poszukują oni nowych lub dodatkowych miejsc zatrudnienia, sugeruje, że są niezadowoleni ze swojej sytuacji – wyjaśniła Louise Murphy, ekonomistka Resolution Foundation. Jej zdaniem rozwiązaniem będzie nie tyle zapewnienie młodych, że mają

umiejętności niezbędne do podjęcia pracy, ile zaoferowanie im dobrej jakości miejsc pracy. gsu