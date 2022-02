Ekonomiści Bank of America spodziewają się, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych siedmiokrotnie w tym roku, począwszy od marca. To jeden z najbardziej agresywnych poglądów na zacieśnienie przez Fed wśród głównych banków. Obecnie spodziewa się szczytowej stopy funduszy federalnych na poziomie 2,75 do 3,0 proc.

Ekonomiści starali się zaktualizować oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych, odkąd Fed poinformował w środę, że prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w marcu i potwierdzili plany zakończenia skupu obligacji w tym miesiącu, co jego szef, Jerome Powell obiecał jako trwałą walką o okiełznanie inflacji.

„Fed prawie przyznał, że jest poważnie za krzywą", napisali ekonomiści Bank of America w raporcie dodając, że agresywne zaostrzenie „powinno wpłynąć na gospodarkę z opóźnieniem, obciążając wzrost w 2023 roku".

Inne banki również zwiększyły swoje oczekiwania na podwyżki stóp. Np. Deutsche Bank spodziewa się w tym roku pięciu podwyżek, TD Securities cztery, a BNP Paribas sześciu. BofA podniósł swoją prognozę na czwarty kwartał 2022 r. dotyczącą wskaźnika podstawowych wydatków konsumpcyjnych (PCE) do 3,0 proc. z 2,6 proc. pisząc, że „jeszcze szybszy niż oczekiwano spadek bezrobocia i dłuższe niż oczekiwano zakłócenia podaży oznaczają więcej inflacji." Obniżył również prognozę wzrostu gospodarczego w USA na 2022 r. do 3,6 z 4,0 proc. zauważając, że „kombinacja czynników podaży i popytu wskazuje na słabszy wzrost w tym roku".