„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,7 proc. (wobec spadku o 0,3 proc. w marcu 2025 r.). W porównaniu z lutym 2026 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 18,1 proc. W okresie styczeń-marzec 2026 r. sprzedaż wzrosła o 4,8 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 1,4 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 3,3 proc. w porównaniu z lutym 2026 r., podał także GUS.

W marcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 9 proc. do 9,6 proc., podano również.

