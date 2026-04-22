Ostatnie miesiące pokazały, jak niespodziewanie i dynamicznie może zmieniać się globalny klimat gospodarczy i geopolityczny. Skutki wojny w Iranie, przede wszystkim zaburzenia w dostawach surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu, stały się odczuwalne na całym świecie. Dotknęły nie tylko konsumentów – w postaci na przykład wyższych cen paliw na stacjach – ale postawiły także poważne wyzwania przed sektorem przemysłowym.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie to kolejne z wydarzeń, które w ostatnim czasie tąpnęły globalną gospodarką. Wcześniej była to pandemia, a potem wojna w Ukrainie. A na to wszystko niezmiennie nakłada się potrzeba coraz bardziej zrównoważonej działalności w duchu ochrony klimatu i planety. Tak więc ostatnie lata to w globalnej gospodarce pasmo nieustannych zmian.

Jak w tych zmianach i zawirowaniach odnajduje się przemysł, w jaki sposób przedsiębiorstwa odpowiadają na nowe wyzwania i budują swoją odporność? O tym będą rozmawiać uczestnicy panelu „Przemysł w czasach kryzysów” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Podczas dyskusji zostaną poruszone takie zagadnienia, jak produkcja przemysłowa wobec uwarunkowań geopolitycznych i globalnych megatrendów, zaburzenia w łańcuchach dostaw, zrównoważona produkcja, emisyjność i zielone technologie. Mowa będzie także o cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji jako odpowiedzi na aktualne i przyszłe wyzwania oraz o reindustrializacji, ochronie europejskiego rynku czy produkcji blisko odbiorcy jako czynniku gospodarczej suwerenności. Nie zabraknie także kluczowego tematu, jakim jest dostęp do stabilnej energii w konkurencyjnych cenach.

Do dyskusji zaproszeni zostali Magdalena Zmitrowicz, członkini zarządu Banku Millennium, Wojciech Koszuta, prezes zarządu ArcelorMittal Poland, Ewa Lipka, wiceprezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Ignacy Niemczycki, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Tomasz Ślęzak, prezes zarządu Węglokoksu, Patryk Wełnicki, lider praktyki technicznej, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych w spółce EIB, oraz Rafał Żelazny, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Moderatorem debaty będzie Maciej Kalbarczyk, dyrektor zarządzający Orphoz w Polsce, partner, McKinsey & Company Polska.

panel „Przemysł w czasach kryzysów”, środa, 22 kwietnia, godz. 14:30–16:00, Sala Konferencyjna 23