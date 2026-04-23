Niepewność wśród firm wyraźnie wzrosła. Wojna w Iranie na razie zamroziła wszelkie nadzieje na ożywienie gospodarcze – komentował Clemens Fuest, prezes Instytutu IFO.

Pesymizm wśród niemieckich branż energochłonnych

W sektorze produkcyjnym indeks spadł po wzrostach w ostatnich miesiącach. W szczególności znacznie spadły oczekiwania. Firmy również oceniały swoją obecną sytuację mniej korzystnie. Najbardziej dotknięte są branże energochłonne.

W sektorze usług klimat biznesowy znacznie się pogorszył. Chociaż obecna sytuacja jest oceniana jako nieco lepsza, oczekiwania drastycznie spadły. Szczególnie turystyka i branża logistyczna odnotowały znaczny spadek nastrojów.

W handlu indeks spadł z powodu znacznie bardziej pesymistycznych perspektyw. Obawy przed rosnącą inflacją wśród ludności Niemiec spowodowały znaczny spadek oczekiwań zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym. Branża handlowa była jednak nieco bardziej zadowolona z obecnej sytuacji.

W budownictwie klimat biznesowy uległ znacznemu pogorszeniu, a oczekiwania spadły bardziej gwałtownie niż kiedykolwiek od marca 2022 r. Z drugiej strony, obecną sytuację oceniano bardziej pozytywnie.

Niemieckie oczekiwania gospodarcze spadły do najniższego poziomu od trzech i pół roku

Indeks ZEW spadł w kwietniu o 16,7 punktu do -17,2, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Centrum Europejskich Badań Ekonomicznych (ZEW), opartego na odpowiedziach 192 analityków ankietowanych w zeszłym tygodniu na temat ich perspektyw na kolejne sześć miesięcy.

To drugi z rzędu miesięczny spadek, po gwałtownym spadku w marcu.

– Oczekiwania gospodarcze zbliżają się do wartości ujemnych – powiedział prezes ZEW, Achim Wambach. – Ekonomiczne konsekwencje wojny z Iranem dla niemieckiej gospodarki wykraczają daleko poza wzrost cen. Przedsiębiorstwa obawiają się długotrwałych niedoborów energii, co zniechęca do inwestycji i osłabia skuteczność rządowych bodźców gospodarczych.

Niektóre branże ucierpiały mocniej niż inne. Oczekiwania gwałtownie spadły w sektorze chemicznym i farmaceutycznym, a jeszcze bardziej w sektorze produkcji stali i metali.

Sektor motoryzacyjny pozostał w dużej mierze stabilny, ale nadal znajdował się w strefie ujemnej, podczas gdy oczekiwania ekonomiczne dla branży budowlanej właśnie nieznacznie spadły.

Poprawiły się natomiast perspektywy sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, technologii informatycznych i usług komunalnych.

W całej strefie euro spadły również ogólne oczekiwania gospodarcze. W kwietniu indeks spadł do -20,4 punktu o 11,9 punktu w porównaniu z marcem.

Oceny bieżącej sytuacji gospodarczej również uległy pogorszeniu. W strefie euro indeks spadł do -43 punktów. W Niemczech spadł do -73,7 punktu o 10,8 punktu w skali miesiąca.

Prognoza wzrostu Niemiec na 2026 rok spadła o ponad połowę

Główne instytuty badań ekonomicznych znacznie obniżyły swoje prognozy gospodarcze na ten rok z powodu wojny w Iranie i wynikającego z niej gwałtownego wzrostu cen energii. Instytuty poinformowały, że wzrost produktu krajowego brutto w Niemczech w 2026 roku wyniesie zaledwie +0,6 proc. – około sześć miesięcy temu przewidywano wzrost o +1,3 proc.

– Szok cen energii wywołany wojną w Iranie silnie uderza w ożywienie gospodarcze, ale jednocześnie ekspansywna polityka fiskalna wspiera gospodarkę krajową i zapobiega dalszemu spadkowi – analizuje KPMG. Na 2027 rok instytuty spodziewają się wzrostu na poziomie +0,9 proc. Jest to również znacznie bardziej pesymistyczny wynik niż wcześniej: przed wojną w Iranie prognozowano wzrost o +1,4 proc.