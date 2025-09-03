Potwierdzają to prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Co prawda nasz PKB za cały 2025 r. oszacowano na ok. 980 mld dol. (ze względu na założony słabszy kurs złotego), ale w przypadku Szwajcarii prognoza jest wyraźnie mniejsza, bo ok. 948 mld dol. Rzeczywiście więc pod tym względem mamy zajmować 20. miejsce na świecie. „Oficjalny” awans Polski do klubu bilionerów ziści się według MFW w 2026 r., gdy polski PKB sięgnie 1,04 bln dol.

Największa gospodarka nie znaczy najbogatsza

Jednocześnie warto zadać pytanie, czy Polska jest też w gronie 20 najbogatszych państw na świecie. Tu nie wystarczy sama wartość PKB, trzeba ją przeliczyć na liczbę mieszkańców, przy uwzględnieniu poziomu cen, inflacji, kursów walutowych, itp. W takim ujęciu już tak dobrze nie jest: zajmujemy w przybliżeniu 35. pozycję na świecie, a wyprzedza nas wiele państw dużych (np. USA) i takich malutkich.

– Nie zmienia to faktu, że przekroczyliśmy pewną symboliczną granicę i naprawdę awansowaliśmy do grona największych gospodarek, co jest dużym sukcesem ostatnich trzech dekad – podkreśla Andrzej Kubisiak. Przypomina, że na starcie byliśmy na 35. pozycji (pod względem PKB), udało się więc przegonić kilkanaście krajów, w tym oprócz Szwajcarii, takie jak Grecja, Austria, Dania, Belgia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Bułgaria, Argentyna, Tajlandia, Hongkong, RPA, Egipt czy Tajwan.

Jak Polska tego dokonała? Jako kamienie milowe można wymienić oczywiście przemiany wolnorynkowe po 1989 r., otwarcie się na inwestycje zagraniczne i wejście do Unii Europejskiej, co przy górce demograficznej pozwoliło na bardzo szybkie tempo wzrostu gospodarczego, wspomaganego przez duży rynek krajowy i rosnącym udziałem Polski w handlu międzynarodowym.

Co dalej? Czy Polska ma szanse na awans?

Najważniejsze pytanie brzmi jednak, co dalej? Czy Polska jest w stanie jeszcze awansować i pokonywać w ekonomicznym wyścigu kolejnych rywali? Największe gospodarki – USA i Chiny są poza naszym zasięgiem. Zresztą reszty świata również, skoro wartość rocznego PKB w 2026 r. sięgnąć ma tam odpowiednio ok. 31 bln dol. i 20 bln dol. Ale zdaniem ekspertów, możliwe jest dogonienie i przegonienie Arabii Saudyjskiej (1,12 bln dol.), a może kiedyś również Holandii (1,33 bln dol.) czy Turcji (1,4 bln dol.). Choć oczywiście nie będzie to łatwe i pewne.