Intrygująca struktura wzrostu gospodarczego w drugim kwartale

GUS podał, że PKB Polski urósł w drugim kwartale o 3,4 proc. r/r. Pozytywnie zaskoczyła konsumpcja prywatna, rozczarowały inwestycje. Z kolei S&P Global poinformował, że PMI w sierpniu w polskim przemyśle wyniósł 46,6 pkt.

Publikacja: 02.09.2025 06:00

Foto: Bloomberg

Mikołaj Fidziński

GUS potwierdził szybki szacunek z połowy sierpnia. To dane w punkt względem prognoz ekonomistów dla „Parkietu". To także wyższy wynik niż za pierwszy kwartał (3,2 proc.) i najwyższy od blisko trzech lat, na równi z danymi za czwarty kwartał 2024 r.

Konsument napędza wzrost

