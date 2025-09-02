Intrygująca struktura wzrostu gospodarczego w drugim kwartale

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
GUS potwierdził szybki szacunek z połowy sierpnia. To dane w punkt względem prognoz ekonomistów dla „Parkietu". To także wyższy wynik niż za pierwszy kwartał (3,2 proc.) i najwyższy od blisko trzech lat, na równi z danymi za czwarty kwartał 2024 r.
O kondycji gospodarki i wyzwaniach dla niej, barierach dla biznesu, demografii, podatkach, klimacie, transformacji energetycznej, AI, wojnie w Ukrainie i scenariuszach jej zakończenia będą dyskutować uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Po stronie dochodowej przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty i zagrożony. W związku z tym poważnie zagrożona jest też konsolidacja finansów publicznych – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.
Zadłużenie Polski gwałtownie przyspiesza i rośnie ryzyko, że wymknie się spod kontroli. – Na dłuższą metę tak się nie da – alarmują ekonomiści. Jeśli nic nie zrobimy, zderzymy się ze ścianą.
Wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórczego wyniósł w sierpniu 46,6 pkt - podało S&P Global. To najwyższy odczyt od trzech miesięcy, acz wciąż plasujący się wyraźnie poniżej granicy oddzielającej regres od poprawy.
Projekt przyszłorocznego budżetu sprawia wrażenie stabilnego – dochody mają rosnąć, a deficyt nominalnie spadać. Jednak dokładniejsze spojrzenie ujawnia podwyżki podatków, wątpliwości wokół realnych wpływów i niepokojący wzrost długu.
Polska w coraz większym stopniu staje się międzynarodowym rynkiem pracy. Na przestrzeni ostatniej dekady udział cudzoziemców wśród osób ubezpieczonych w ZUS wzrósł ponad sześciokrotnie. Szybko przybywa pracowników z Azji i Ameryki Łacińskiej.