W Unii ewidentnie idziemy w kierunku luzowania reguł fiskalnych

NBP w swoich prognozach przyjmuje odmrożenie cen energii dla gospodarstw domowych od października, przy obecnych taryfach. To według szacunków banku centralnego podbiłoby inflację w czwartym kwartale względem trzeciego aż o 0,7 punktu procentowego (z 4,1 proc. do 4,8 proc. średnio kwartalnie).

My zakładamy, że zamrożenie cen energii zostanie przedłużone, i że taka ustawa pojawi się jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Przyjmujemy też, że wzrost cen energii w styczniu 2026 r. będzie nieznaczny. W związku z tym nasza prognoza przewiduje w dłuższej perspektywie stopniowy, acz powolny spadek inflacji w kierunku celu NBP (2,5 proc. – red.). W jego pobliżu, acz zapewne bliżej 3 proc., będziemy pod koniec 2026 r.

W naszym scenariuszu Rada Polityki Pieniężnej, wykazując oczywiście nieco dobrej woli, miałaby nieznaczną przestrzeń do obniżek stóp w drugiej połowie roku. Przewidujemy dwie obniżki, łącznie o 50 punktów bazowych. Natomiast gdyby ziściło się założenie NBP o silnym wzroście inflacji w czwartym kwartale, to scenariusz obniżek musielibyśmy odłożyć na przyszły rok. RPP, moim zdaniem, będzie się obawiała, że w warunkach przyspieszenia inwestycji, silnego popytu konsumpcyjnego i podwyższonej presji płacowej, takie odbicie inflacji będzie miało charakter proinflacyjny również poprzez kanał oczekiwań inflacyjnych i tzw. efekty drugiej rundy.

Rozmawialiśmy o – generalnie pozytywnych dla polskiej gospodarki – prognozach na najbliższe kwartały, ale chciałbym spojrzeć też dalej. Ostatnie 20 lat to okres dynamicznej konwergencji względem Europy Zachodniej. Jednocześnie część analityków – z różnych powodów, np. demograficznych – obawia się, że polska gospodarka za kilka lat może ugrzęznąć w stagnacji.

W naszych długookresowych symulacjach zakładamy, że w 2032 roku Polska dogoni Hiszpanię pod względem PKB per capita liczonego według parytetu siły nabywczej. Sądzę, że tempo wzrostu PKB, na poziomie nieco poniżej 3 proc. w dłuższej perspektywie da się utrzymać. Pozwoli ono dalej doganiać Zachód. Rzeczywiście czynnikiem hamującym tempo konwergencji będzie malejąca podaż pracy. I to w warunkach zamykającej się „śluzy” dla imigrantów zarobkowych. W świetle rządowej strategii migracyjnej oraz podejścia głównych partii politycznych można zakładać, że Polska nie będzie krajem masowej emigracji zarobkowej. Myślę, że przede wszystkim ze strony branży budowlanej – w której według naszych szacunków do końca 2026 r. zabraknie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy pracowników – będzie presja na rząd, żeby przynajmniej czasowo poluzować reguły. Jednak moim zdaniem rząd nie będzie chciał tego zrobić na stałe. Dlatego o konwergencji polskiej gospodarki musimy myśleć bardziej przez pryzmat tempa wzrostu produktywności. Tutaj mamy kilka czynników, które dają nadzieję. Po pierwsze, niski poziom robotyzacji w przetwórstwie. Jest szansa, że on – wraz z wciąż relatywnie niskimi kosztami pracy – będzie mobilizował zagraniczny kapitał i pozwalał utrzymać dość szybki wzrost wydajności pracy. Drugim czynnikiem, którego wpływ na razie trudno precyzyjnie ocenić, jest sztuczna inteligencja. Mamy w Polsce duże zapóźnienie w jej wdrażaniu.

W jednym z niedawnych raportów zauważaliście, że stopień wykorzystania technologii AI w firmach 10+ w Polsce (5,9 proc.) jest niemal najniższy w UE, dwukrotnie niższy niż średnio w UE, wyższy tylko niż w Rumunii.

Stopień wdrożenia AI przez polskie firmy jest niski. Z tej renty zapóźnienia będziemy jednak korzystać, bo w obliczu niedoborów pracowników mobilizacja do wprowadzania rozwiązań podnoszących produktywność, będzie silna. Polska korzysta też z renty geograficznej. Przy poprawie klimatu inwestycyjnego to będzie sprzyjać napływowi długoterminowego kapitału do Polski, przy założeniu, że nie dojdzie np. do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Moje doświadczenia są takie, że polskie firmy są bardziej „zwinne” niż przedsiębiorstwa z wielu krajów UE. Adaptują się do szoków szybciej, szybciej podejmują decyzje. Myślę, że to im pomoże w tych najbliższych latach, gdy trzeba będzie utrzymać się na rynkach, w warunkach rosnącej presji konkurencyjnej i braku znaczącej deprecjacji kursu złotego.