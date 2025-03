Mniej niż co piąty mikroprzedsiębiorca korzysta z kredytu

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Wyzwania dla małego biznesu W zeszłym roku mikroprzedsiębiorcy zmagali się z inflacją, wysokimi stopami procentowymi i rosnącymi wynagrodzeniami. W 2025 r. jest szansa na poprawę.

Zastój hamuje rozwój

Niski poziom finansowania rozwoju i ledwie 17-proc. ukredytowienie oznacza, że wśród wszystkich aktywnych na rynku mikrofirm tylko mniej niż co piąta korzysta z kredytu bankowego. To m.in. dlatego rynek kredytowy polskich mikroprzedsiębiorstw wciąż pozostaje stosunkowo niewielki. Jego wartość – za ubiegły rok 74 mld zł – wzrosła jedynie o 2,1 proc. r./r. W strukturze łącznej wartości portfela kredytów wszystkich przedsiębiorstw i samorządów (511,6 mld zł), wartość kredytów mikrofirm stanowi 14 proc. Porównując kredyty dla przedsiębiorstw do polskiego PKB (3 754 mld zł), udział ten wynosi ok. 13,5 proc., co daje Polsce przedostatnie miejsce wśród wszystkich krajów UE. Jest to również mniej, niż wynosi zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych (524,3 mld zł).

Symptomy optymizmu

Są jednak przesłanki, które pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Ważnym sygnałem było przyspieszenie gospodarcze w czwartym kwartale ub. roku. Według szybkiego szacunku GUS PKB wyrównany sezonowo w cenach stałych wzrósł o 1,3 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2024 r. W ujęciu rocznym wzrost ten wyniósł 3,7 proc., dzięki temu w całym 2024 r. PKB wzrósł o 2,9 proc.

– Perspektywa ożywienia kredytowego mikrofirm zależy od spełnienia kilku przesłanek, takich jak stabilizacja inflacji i spadek stóp procentowych, które mogą obniżyć koszty działalności. Przeciwnie mogą zadziałać wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń i obciążenia podatkowe. Mikrofirmy liczą na fundusze unijne jako impuls do rozwoju i finansowania projektów – prognozuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

W segmencie mikroprzedsiębiorstw analitycy Grupy BIK przewidują w 2025 r. ożywienie w zakresie kredytów inwestycyjnych (+10 proc. r./r.) oraz odbicie w sprzedaży kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym (8 proc. r./r.).

Jeśli wzrośnie skłonność właścicieli mikrofirm do planowania inwestycji, to z pewnością wyzwaniem będzie jakość obsługi zaciąganych kredytów.