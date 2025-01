Kolejne rozczarowanie z polskiej gospodarki. Tym razem dotyczy sprzedaży detalicznej

Kolejne rozczarowujące dane GUS za grudzień

Słabe dane o sprzedaży detalicznej to kolejne rozczarowanie w serii statystyk z polskiej gospodarki za grudzień. W środę GUS podał, że produkcja przemysłowa urosła tylko o 0,3 proc. rok do roku, słabiej od średniej prognoz ekonomistów. Również wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zaskoczył negatywnie: ekonomiści spodziewali się średnio ponad 11-procentowego wzrostu rok do roku, skończyło się na odczycie 9,8 proc. Mocniej od oczekiwań cięte były też etaty w sektorze przedsiębiorstw.

Nieco pozytywnie zaskoczyły tylko dane o produkcji budowlano-montażowej, która wprawdzie spadła o 8 proc. rok do roku, ale średnia prognoz w ankiecie „Parkietu” była wyraźnie gorsza (-11,8 proc.).

Sprzedaż detaliczna w grudniu rozczarowała

Konsumpcja prywatna była jednym z kluczowych (obok spożycia publicznego) motorów napędowych polskiej gospodarki. W pierwszej połowie roku urosła o około 4,5 proc. r./r. Dużo gorszy był trzeci kwartał (wzrost tylko o 0,3 proc.), m.in. za sprawą zagadkowo słabego września (spadek sprzedaży detalicznej aż o 3 proc. rok do roku). Możliwe, że był to jakiś efekt powodzi w południowo-zachodniej Polsce albo nadzwyczaj wysokiej bazy sprzed roku, związanej m.in. z relatywnie tanimi paliwami przed wyborami.

Czwarty kwartał według prognoz miał już lepszy, z roczną dynamiką konsumpcji na poziomie ponad 3 proc. (mediana prognoz ekonomistów dla „Bloomberga”). Można się spodziewać, że po czwartkowych danych te prognozy zostaną nieco zrewidowane w dół.

W 2024 r., szczególnie w pierwszego połowie, konsumpcję napędzał m.in. duży wzrost dochodów do dyspozycji. To efekt podwyżki płacy minimalnej o około 20 proc. r./r., 20-30-procentowych podwyżek w sferze budżetowej i generalnie dwucyfrowej dynamiki płac w gospodarce narodowej, ale też m.in. podwyżki 500 plus do 800 zł na dziecko czy waloryzacji rent i emerytur o ponad 12 proc. Wpływ na konsumpcję i tak był wyraźnie ograniczany przez wzmożoną skłonność do oszczędzania – efekt wysokich stóp procentowych, niepewności geopolitycznej czy chęci nadrobienia inflacyjnych strat z poprzednich lat.