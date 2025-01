Mocny początek roku spółek handlowych. Rynek czeka na dane o sprzedaży

Dynamika wzrostu krajowej gospodarki w dużym stopniu zależy od wyników konsumpcji. W ubiegłym roku, zwłaszcza w drugiej połowie, nie było z nią najlepiej, ale ostatnio zwyżkujące notowania przedsiębiorstw handlowych wskazują, że inwestorzy nie zapomnieli o tego typu biznesach.

Mocne zwyżki

Firmy handlowe przed rokiem wskazywane były na głównych obok banków faworytów do poprawy wyników, ale raczej zawodziły inwestorów, a to przekładało się na spadki notowań. Teraz jednak sytuacja się odwraca. Przed nami kluczowe odczyty z gospodarki. Po nieco rozczarowujących danych o krajowej produkcji przemysłowej, opublikowanych w środę, rynek czeka na wyniki grudniowej sprzedaży detalicznej. Analitycy na ogół liczą na wzrost o 0,7 proc. w porównaniu z listopadem oraz rzędu 3,4 proc. rok do roku. Notowania przedsiębiorstw prowadzących sieci sklepów wskazują, że inwestorzy liczą wreszcie na poprawę konsumpcji, a przynajmniej, że najgorsze za nami.

Rok 2025 jest co prawda jeszcze nieopierzony, ale jak na razie spółki handlowe to jedne z najmocniejszych w tym roku pozycji na krajowym rynku akcji, z powodzeniem konkurujące z bankami, których wyniki zdają się być jeszcze bardziej przewidywalne. Po pierwszych tygodniach nowego roku akcje Żabki są już ponad 20 proc. wyżej. Jej ubiegłoroczny giełdowy debiut wypadł co prawda marnie, ale ostatnio jednak kurs spółki wzbił się wreszcie ponad cenę z oferty publicznej. Kolejnym pozytywnym przykładem jest Dino Polska, którego notowania poprawiły się już o 14,5 proc., w dużej części w reakcji na wyniki Biedronki. Ubiegły rok Dino zamknęło z 15,4-proc. przeceną, a do poziomu zamknięcia 2023 r. jeszcze trochę brakuje. W WIG20 mocniejszy w tym roku jest jednak tylko CD Projekt, choć w środę tegoroczne stopy zwrotu obu spółek się wyrównywały. Trzeba jeszcze wspomnieć o międzynarodowej Pepco Group, które jednak wciąż rozczarowuje, a od początku roku jest 7 proc. na minusie. Przypomnijmy jeszcze, że jedną z najgorszych inwestycji poprzedniego roku był Eurocash, którego akcje się przepołowiły. Ale i jemu nowy rok sprzyja, bo kurs jest już ponad 15 proc. wyżej.

Na tle spółek zajmujących się handlem dobrami podstawowymi nieco słabiej prezentują się firmy odzieżowe – LPP i CCC, których tegoroczne stopy zwrotu są bliższe zeru.