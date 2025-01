Stopy procentowe bez zmian. RPP nie zaskoczyła

5,75 proc. – na tym poziomie pozostaje główna, referencyjna stopa procentowa NBP, po styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zakończonym w czwartek. Decyzja RPP nie jest zaskoczeniem – spodziewali się jej wszyscy ekonomiści ankietowani przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”, wskazywała na to też retoryka członków RPP.

Reklama

Inflacja zaskoczyła pozytywnie, ale stopy procentowe wciąż bez zmian

Rady Polityki Pieniężnej nie przekonały do cięcia zaskakująco dobre dane inflacyjne w grudniu. Inflacja CPI utrzymała się na poziomie z listopada (4,7 proc.), choć średnia prognoz sugerowała wyraźny skok, do 5 proc. Z kolei inflacja bazowa (tj. bez cen energii i żywności) spadła w grudniu do 4 proc. rok do roku, najniżej od sierpnia. Średnio w czwartym kwartale wyniosła 4,1 proc. rok do roku, lekko mniej niż wynikało z listopadowej projekcji NBP (4,1 proc.). Również inflacja cen usług spadła w grudniu do najniższego poziomu od czterech miesięcy (6,6 proc.).

Nie zmienia to faktu, że oba wskaźniki wciąż są podwyższone, a np. listopadowe prognozy NBP sugerują, że inflacja bazowa pozostanie na poziomie ponad 4 proc. do końca 2025 r.