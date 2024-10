Inflacja bazowa najwyżej od marca

Jedna z przyczyn wyraźnego wzrostu inflacji bazowej we wrześniu (względem 3,7 proc. r./r. w sierpniu) jest podobna jak w przypadku inflacji ogółem (która wzrosła do 4,9 proc. z 4,3 proc. w sierpniu): to efekt niskiej bazy. Rok temu we wrześniu m.in. rozszerzono program darmowych leków.

Nie wszystko można jednak tak wyjaśnić. W samym wrześniu br. miesiąc do miesiąca (czyli względem sierpnia) ceny w koszyku inflacji bazowej urosły o 0,3 proc. powyżej wzorca sezonowego. – To wskazuje na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce – komentują ekonomiści z Credit Agricole. Cały czas inflację w górę ciągną usługi. Dynamika cen w tym sektorze wyniosła we wrześniu 6,8 proc. r./r., najwięcej od lutego.