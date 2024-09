Glapiński tym razem gołębio. „Wszyscy są znużeni wysokimi stopami”

Szef NBP zauważył, że w projekcie budżetu państwa na 2025 r. rząd przyjął deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 5,5 proc. PKB (zbliżonym do prognozowanego na 2024 r.), choć w kwietniu w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa z kwietnia zakładał 4,4 proc. PKB. - Nie jest to budżet zacieśnienia fiskalnego, on nadal jest bardzo hojny, luźny. To również jest zagrożenie z punktu widzenia inflacji – oceniał Glapiński. Potem jednak stwierdził, że w budżecie założono m.in. duży wzrost wydatków zbrojeniowych, które nie powodują presji inflacyjnej. Zauważał też, że nie są przewidywane decyzje administracyjne, które mogłyby radykalnie podbić popyt (np. duże podwyżki płac). Zwrócił uwagę, że dynamikę cen może nieco podbić wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe.

Prezes NBP zauważył też silnego złotego, ale ocenił, że większy wpływ na słabość eksportu ma stagnacja w Niemczech. Utyskiwał też na uporczywą inflację bazową, acz wskazywał, że jest ona podwyższona nie tylko w Polsce. U nas odbiła z 3,6 proc. w czerwcu do 3,8 proc. w lipcu i zbliżonego poziomu w sierpniu (te dane poznamy w połowie września). Prognozy NBP wskazują, że na zbliżonym poziomie w okolicach 3,5-4 proc. powinna kształtować się nawet do 2026 r.