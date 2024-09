Decyzja RPP bez zaskoczenia

„Po wygaśnięciu wpływu wzrostu cen energii – przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP – inflacja powinna powrócić do średniookresowego celu NBP, choć czynnikiem niepewności jest wpływ wyższych cen energii na oczekiwania inflacyjne” – dodano w komunikacie.

Do tej listy można by dodać też prognozowaną uporczywość inflacji bazowej. Retoryce o potrzebie utrzymania stóp sprzyja też najwyższy w XXI wieku wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (14,7 proc. rok do roku w II kwartale). RPP zwróciła uwagę w komunikacie na „wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym”. Nie ma zaś w informacji po posiedzeniu odniesienia do bardziej ekspansywnego, niż się spodziewano, projektu budżetu państwa na 2025 r.

RPP zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Stoi to w kontraście do działań szeregu banków centralnych, które luzują już politykę monetarną.

Jednocześnie RPP oceniła, że napływające z gospodarki dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego (PKB urósł w II kwartale mocniej od prognoz, o 3,2 proc. rok do roku) presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają relatywnie niskie. To oraz umocnienie złotego oddziałuje w kierunku ograniczenia presji inflacyjnej w Polsce. PIE spodziewa się pierwszych cięć stóp w połowie 2025 r. Wówczas inflacja powinna już minąć szczyt i zmierzać w kierunku celu inflacyjnego.

– Taki scenariusz potwierdzają również obecne wyceny rynkowe. Przy spadającej inflacji realny poziom stóp procentowych pozostanie znacząco dodatni, co oznacza, że tak wysoki poziom nominalnych stóp nie będzie już konieczny do utrzymania stabilności cen – ocenia Sajnóg. Zwraca uwagę, że duże znaczenie będą miały wtedy też cięcia stóp dokonywane przez amerykański Fed i Europejski Bank Centralny.

– Czekamy na czwartkową konferencję prezesa NBP, aby poznać, jak bardzo zmienił swoje nastawienie – komentują ekonomiści ING Banku Śląskiego. W lipcu prezes Adam Glapiński uważał, że przestrzeń do obniżek stóp pojawi się w Polsce dopiero w 2026 r. W sierpniu zobaczył już możliwość obniżek w 2025 r., jeśli Rada będzie pewna, że inflacja osiągnęła szczyt i zmierza w kierunku celu.