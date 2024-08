MF: dochody budżetowe kuleją. Będzie nowelizacja? Co z budżetem na 2025 rok?

Czy deficyt przekroczy zakładane 184 mld zł

Jednocześnie z uzasadnienia wynika, że konieczność nowelizacji tegorocznego budżetu nie jest już przesądzona, ponieważ po stronie wydatkowej także można spodziewać się sporych tzw. naturalnych oszczędności. W ostatnich latach wahały się one w przedziale od 2 proc. do nawet 4,9 proc. (33,8 mld zł) w 2023 r.

MF podkreśla, że skala oszczędności w danym roku z reguły jest znana w ostatnim kwartale roku budżetowego. Ale już teraz można ocenić, że dzięki stabilnej sytuacji na rynku pracy, która przekłada się na dobrą kondycję finansową FUS, wydatki budżetu w 2024 r. będą istotnie niższe od zakładanych. „Mając na uwadze powyższe, można prognozować, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy wartości określonej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., tj. 184 mld zł” – napisano w uzasadnieniu.

Gwałtowny spadek wpływów z PIT w 2025 r.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2025 r. jest też punktem odniesienia dla finansowych planów rządu na przyszły rok. MF zakłada, że łącznie dochody budżetu w 2025 r. wyniosą 632,6 mld zł i będą o 1,5 proc. niższe niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Dochody podatkowe mają wynieść 570,5 mld zł, czyli o 1,2 proc. mniej niż w tym roku.

Ale głównym powodem tego spadku ma być podatek PIT – zakłada się, że budżet państwa w 2025 r. dostanie z tego tytułu jedynie 31,2 mld zł wobec 106,7 mld zł przewidywanego wykonania w 2024 r. Skąd ten gwałtowny spadek? To efekt poważnej reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. MF szacuje, że w jej efekcie wysokość udziałów przekazywanych samorządom przez budżet państwa z dochodów z PIT wzrośnie z ok. 72,9 mld zł w 2024 r. do ok. 174,1 mld zł w 2025 r.

Bez uwzględniania efektów tej reformy dla budżetu państwa, łączne wpływy z PIT w 2025 r. mają wzrosnąć o 14,3 proc. do 205,3 mld zł.