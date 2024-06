Konsumpcja prywatna motorem wzrostu PKB

Wzrost PKB w I kwartale został przez GUS zrewidowany z 1,9 do 2 proc. r./r. Był on zatem większy, niż sugerowały to rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w tym okresie. – Kontrybucje do wzrostu jasno wskazują bohatera tego odczytu. To konsumpcja w końcu wyrwała – skomentowali analitycy mBanku.

Spożycie gospodarstw domowych wzrosło w I kwartale o 4,6 proc. r./r., inwestycje zaś spadły o 1,8 proc. r./r. Spożycie publiczne wzrosło z kolei o 10,9 proc., a saldo obrotów zagranicznych utrzymało się na plusie. Deflator PKB, czyli wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce, wyniósł jedynie 2,2 proc. r./r. Konsumpcja prywatna zwiększyła się nieco szybciej, niż oczekiwali ekonomiści Banku Pekao (4,1 proc. r./r.), i wyraźnie szybciej, niż wynosił konsensus prognoz (3,2 proc. r./r.). – Nie oznacza to jeszcze, że w Polsce rozkręca się boom konsumpcyjny. Konsumpcja prywatna wzrosła w I kwartale zaledwie o 7,3 proc. r./r. w cenach bieżących (czyli w ujęciu nominalnym), a więc dużo wolniej niż dochody gospodarstw domowych (płace i świadczenia socjalne) w tym samym czasie (13,6 proc. r./r.) – zauważają. Oznacza to według nich, że Polacy ostrożnie zwiększają konsumpcję, a niemal połowę wzrostu dochodów przeznaczają na oszczędności. Ten proces będzie trwał według ekonomistów Pekao co najmniej do końca roku.