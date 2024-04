Inflacja w marcu. Dane GUS pokazują, że nie jest całkowicie pod kontrolą

Czytaj więcej Parkiet PLUS Joanna Tyrowicz: W kwestii inflacji nie powinniśmy liczyć na łut szczęścia Szybszy od oczekiwań spadek inflacji wynikał głównie z sił niezależnych od polityki pieniężnej. Te procesy inflacyjne, na które RPP ma wpływ, ciągle nie są pod kontrolą – mówi prof. Joanna Tyrowicz, członkini tego gremium.

Narodowy Bank Polski ma za zadanie utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę. Choć obecnie inflacja jest już spójna z tym celem, w II połowie roku to się prawdopodobnie zmieni. Odmrożenie cen nośników energii może podwyższyć inflację do około 4-6 proc., w zależności od tego, jak będzie przebiegało. Już w II kwartale inflacja może być nieco wyższa niż w marcu za sprawą szybszego wzrostu cen żywności w związku z przywróceniem od kwietnia stawki VAT na towary z tej kategorii z 0 do 5 proc.

Wzrost inflacji z powodu decyzji administracyjnych to zjawisko przejściowe, który NBP nie musi się przejmować. Zaniepokojenie budzić może natomiast bardzo szybki wciąż wzrost cen usług konsumpcyjnych. Podczas gdy towary w marcu podrożały o 0,4 proc. rok do roku po 1,4 proc. w lutym, to usługi podrożały o 6,6 proc. rok do roku po 7 proc. w lutym. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny towarów wzrosły o 0,1 proc., a ceny usług o 0,3 proc.

Inflację w sektorze usługowym napędza obecnie bardzo szybki wzrost kosztów pracy. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rośnie w tempie przewyższającym 12 proc. rok do roku. Ale płaca minimalna, rozpowszechniona w niektórych typach usług, wzrosła o ponad 20 proc. O 30 proc. poszły w górę wynagrodzenia nauczycieli, co z kolei przekłada się na płace w edukacji poza szkolnictwem publicznym.

W marcu ceny usług edukacyjnych wzrosły o 9 proc. rok do roku po zwyżce o 9,2 proc. w lutym. W hotelach i restauracjach ceny wzrosły o 8,6 proc. rok do roku po 8,9 proc. miesiąc wcześniej. W tempie przewyższającym 10 proc. rocznie drożeją wciąż usługi lekarskie.

O tym, że „ogromny wzrost płac” nie daje na razie przestrzeni do myślenia o obniżce stóp procentowych, mówił na konferencji prasowej na początku kwietnia prezes NBP Adam Glapiński. Ekonomiści odczytali to na ogół jako zaostrzenie tonu, bo wcześniej prezes banku centralnego akcentował to, że inflacja wkrótce wzrośnie właśnie z powodów administracyjnych. Większość obserwatorów polityki pieniężnej ocenia obecnie, że RPP utrzyma stopę referencyjną NBP na obecnym poziomie 5,75 proc. co najmniej do końca br.